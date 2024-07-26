В России в 1,5 раза выросли выплаты для пострадавших от ЧС и терактов

Фото: телеграм-канал Правительства РФ

В России в 1,5 раза увеличили размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Кроме того, в дальнейшем сумма будет индексироваться ежегодно. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.

«Решение принято по поручению Президента РФ [Владимира Путина]», – пояснили в Кабмине.



Гражданам будет выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей (было 10 тыс.), помощь при частичной утрате имущества первой необходимости составит 75 тыс. (было 50 тыс.), при полной утрате – 150 тыс. (было 100 тыс.) рублей.



Кроме того, проиндексируют единовременные пособия людям, пострадавшим в результате ЧС или теракта: тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, будут выплачивать 600 тыс. рублей (было 400 тыс.), легкий вред здоровью – 300 тыс. рублей (было 200 тыс.).

Членам семей жертв ЧС или теракта будут выплачивать 1,5 млн рублей (было 1 млн).