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В России в 1,5 раза выросли выплаты для пострадавших от ЧС и терактов
В России в 1,5 раза увеличили размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и терактов. Кроме того, в дальнейшем сумма будет индексироваться ежегодно. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства.
«Решение принято по поручению Президента РФ [Владимира Путина]», – пояснили в Кабмине.
Гражданам будет выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей (было 10 тыс.), помощь при частичной утрате имущества первой необходимости составит 75 тыс. (было 50 тыс.), при полной утрате – 150 тыс. (было 100 тыс.) рублей.
Кроме того, проиндексируют единовременные пособия людям, пострадавшим в результате ЧС или теракта: тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, будут выплачивать 600 тыс. рублей (было 400 тыс.), легкий вред здоровью – 300 тыс. рублей (было 200 тыс.).
Членам семей жертв ЧС или теракта будут выплачивать 1,5 млн рублей (было 1 млн).
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