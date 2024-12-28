В России ужесточили наказание за организацию и участие в вооруженном мятеже

В России ужесточили наказание за организацию вооруженного мятежа, нижняя планка за такое деяние составит от 15 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее за такое деяние предусматривалось наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет. Теперь минимальный срок будет от 15 до 20 лет, а в случае гибели человека или других тяжких последствий – от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. рублей или пожизненное лишение свободы.

Участник мятежа может избежать уголовной ответственности, если добровольно сообщит властям или каким-либо образом поможет предотвратить дальнейший ущерб интересам России. Важное условие — в его действиях не должно быть других составов преступления.

Новый закон также ужесточает правила для осужденных за терроризм и вооруженный мятеж, запрещая им условно-досрочное освобождение (УДО). Осужденные за теракт, помощь террористам, обучение террористической деятельности, организацию террористических сообществ и участие в них, вооруженный мятеж или международный терроризм не смогут рассчитывать на УДО.