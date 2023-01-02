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Культура
2 января 2023  17:51

В России ужесточат контроль за «Пушкинскими картами»

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В России ужесточат контроль за электронной системой «Пушкинской карты». Причиной стали случаи мошенничества со стороны их владельцев, сообщает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что после праздников встретится с главами Минкультуры и Минцифры России, чтобы проработать дополнительные механизмы защиты системы. 

К примеру, добавил он, рассматривается возможность премодерации всех участников программы через Минкультуры регионов, а также введение фото- либо видеофиксации мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой».

 

#Пушкинская карта
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