В России ужесточат контроль за «Пушкинскими картами»

В России ужесточат контроль за электронной системой «Пушкинской карты». Причиной стали случаи мошенничества со стороны их владельцев, сообщает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что после праздников встретится с главами Минкультуры и Минцифры России, чтобы проработать дополнительные механизмы защиты системы.

К примеру, добавил он, рассматривается возможность премодерации всех участников программы через Минкультуры регионов, а также введение фото- либо видеофиксации мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой».