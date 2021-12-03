В России увеличится производство основных продуктов питания

Правительство и регионы должны обеспечить увеличение производства и повысить доступность основных продуктов питания для населения. Такое поручение дал сегодня Президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Первый доклад Кабмин должен представить 25 декабря текущего года, после этого — ежеквартально.

Ответственными за выполнение поручения назначены Премьер-министр Михаил Мишустин и главы субъектов Федерации.