В России увеличилось производство подсолнечного масла

В апреле 2022 года производство растительного масла достигло рекордного значения. За месяц предприятия выпустили 738 тыс. тонн продукции.

Предыдущий месячный максимум зафиксировали в декабре 2020 года — 700 тыс. тонн подсолнечного масла, пишет «Коммерсант».

Всего с начала сезона, с сентября 2021 года, выпущено 5,1 млн тонн растительного масла против 5 млн тонн сезоном ранее.

В апреле Россия направила на экспорт рекордные для сезона 345 тыс. тонн масла. Это происходит на фоне резкого роста цен на растительное масло на мировом рынке и ожидания резкого повышения пошлин.

По подсчетам аналитиков, с начала сезона наша страна экспортировала 1,6 млн тонн масла. Поставлялось оно в первую очередь в Турцию, Индию и Египет.