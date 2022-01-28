В России увеличились штрафы за оборот немаркированных табачных изделий и алкоголя

В России ужесточена ответственность за перевозку немаркированных табачных изделий и алкоголя. Закон о внесении изменений в КоАП подписал Президент страны Владимир Путин.

«Перемещение по территории РФ физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ, в том числе табачной продукции, являющейся товаром ЕАЭС, за исключением перемещения по территории РФ физическими лицами, достигшими возраста 18 лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека, <...> влечет наложение административного штрафа», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Сумма штрафа составляет от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.

Также новация повышает штрафы за оборот немаркированной алкогольной или табачной продукции: для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, ужесточена административная ответственность за производство или ввод в оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции и перевозку гражданами немаркированного алкоголя объемом более 10 литров на человека.