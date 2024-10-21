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В России увеличили субсидии отечественным производителям вин
Правительство России увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество.
Согласно опубликованному постановлению, повышающий коэффициент (1.2) будут устанавливать на один гектар площади закладки виноградных насаждений, в том числе на виноградные питомники. Главное условие – продукция должна иметь сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право использовать знак «Вино России», «Коньяк России».
Субсидии выдаются на покупку посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия (например, чтобы установить системы орошения), на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, которые исключат использование вредных химических веществ.
Отметим, что отрасли виноградарства субсидируют в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия».
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