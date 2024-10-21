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Экономика 21 октября 2024 21:11

В России увеличили субсидии отечественным производителям вин

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Правительство России увеличило субсидии отечественным производителям вин, чья продукция имеет подтвержденное высокое качество.

Согласно опубликованному постановлению, повышающий коэффициент (1.2) будут устанавливать на один гектар площади закладки виноградных насаждений, в том числе на виноградные питомники. Главное условие – продукция должна иметь сертификат качества Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России и право использовать знак «Вино России», «Коньяк России».

Субсидии выдаются на покупку посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия (например, чтобы установить системы орошения), на создание инфраструктуры, а также на внедрение биологических и экологических технологий, которые исключат использование вредных химических веществ.

Отметим, что отрасли виноградарства субсидируют в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия».

#субсидии #производство #Вино
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