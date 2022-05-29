В России увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах

В России штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличены в два — десять раз, максимальное взыскание составит 2 млн рублей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит гражданам штрафом в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (вместо прежних 1,5–3 тыс. рублей), должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (вместо 10–20 тыс. рублей), а юридических лицам — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей (ранее составлял 50–200 тыс. рублей).

Штраф за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, также увеличился. Гражданам такой проступок обойдется в 30–40 тыс. рублей вместо 3–4 тыс., должностным лицам — в 40–60 тыс. рублей вместо 15–25 тыс., а юридическим лицам — в 300–500 тыс. рублей взамен 150–250 тыс.

Нарушение правил пожарной безопасности с последующим возникновением лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека и признаков уголовно наказуемого деяния будет наказываться штрафом в 50–60 тыс. рублей для граждан (вместо 5 тыс.), в 100–110 тыс. рублей для должностных лиц (вместо 50 тыс.) и в 1–2 млн рублей для юридических (вместо 500 тыс. — 1 млн).

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, возникших на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, будет приводить к вынесению предупреждения или к наложению штрафа, размер которого также увеличен.

Кроме того, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть, отныне грозит юридическому лицу штрафом от 1 до 2 млн рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Ранее штраф за это составлял от 600 тыс. до 1 млн рублей.