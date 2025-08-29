news_header_top
СВО 29 августа 2025 20:01

В России увеличили план набора на службу по контракту

В этом году в России увеличили план набора военных на службу по контракту. Об этом рассказал на заседании коллегии Минобороны РФ руководитель ведомства Андрей Белоусов.

«В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются», — заявил министр.

Он отметил, что нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — рассказал Белоусов.

Кроме того, он отметил, что требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий.

Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск.

«Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели Плана комплектования в целом выполняются», – подытожил Белоусов.

