В России увеличили план набора на службу по контракту

В этом году в России увеличили план набора военных на службу по контракту. Об этом рассказал на заседании коллегии Минобороны РФ руководитель ведомства Андрей Белоусов.

Он отметил, что нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — рассказал Белоусов.

Кроме того, он отметил, что требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий.

Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск.

«Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели Плана комплектования в целом выполняются», – подытожил Белоусов.