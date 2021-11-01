В России утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года

Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщила пресс-служба Кабмина.

Документ подготовлен в рамках указа Президента РФ Владимира Путина.

В стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (интенсивный). Они отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики. За основу взял целевой сценарий.

«Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно). Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых доходов (2,5% ежегодно)», – говорится в сообщении.

Ежегодные темпы роста экономики прогнозируются выше среднемировых до 2050 года - до 3% в год.

Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах.

Планируется оказывать меры поддержки для внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулировать использование вторичных энергоресурсов. Предполагается изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зеленого финансирования.

К 2050 году выбросы парниковых газов снизятся на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. «Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - отмечает пресс-служба.

План мероприятий по реализации стратегии Министерство экономического развития должно разработать в течение полугода.

«Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года. Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа», – сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 ноября.

Он также сообщил, что с 2023 года в России планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий.