В России утверждена концепция противодействия киберпреступлениям

В России утверждена концепция госсистемы противодействия преступлениям, которые совершаются при помощи информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ предусматривает несколько направлений работы системы. В частности, будет создана цифровая платформа, через которую будет организован оперативный обмен сведениями между правоохранительными органами, банками, Банком России и операторами связи. Ожидается, что это может как можно быстрее установить обстоятельства, при которых было совершено мошенничество, и причастных к нему лиц.

Помимо этого, планируется создать механизм оперативной приостановки таких операций с денежными средствами. Будет изменено уголовное законодательство — его дополнят новыми определениями видов преступлений, при совершении которых применялись цифровые технологии. В регионах и муниципалитетах составят целевые программы по профилактике таких нарушений и преступлений.

Также планируется проводить информационную работу с населением, особенно с пожилыми людьми. Проводимая работа нацелена на формирование цифровой грамотности. Будет использована в этой работе и социальная реклама.

Основная цель создания концепции — защита государства и его населения от кибермошенничеств, разработка необходимых технических и правовых мер для противодействия преступлениям, создание спецподразделений для их расследования.

Создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий — один из показателей достижения национальной цели развития «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы».