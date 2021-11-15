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Здоровье
15 ноября 2021  21:26

В России утверждена форма справки о прививке от Covid-19

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В России утверждена форма справки о вакцинации от коронавируса, а также противопоказаниях либо перенесенной болезни. Соответствующий приказ Минздрава России появился на официальном портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации „Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции Covid-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации“ согласно приложению №1 к настоящему приказу», — отмечается в документе.

#минздрав россии #Коронавирус #вакцинация
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