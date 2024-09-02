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В России утвержден новый стандарт на школьную форму
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на школьную форму, который вступит в силу с 1 июля следующего года, сообщает ТАСС.
ГОСТ распространяется на форму учащихся начальных, основных и средних классов, изготовленную из тканей и трикотажа. Отмечается, что обувь и спортивная одежда в него не вошли. Стандарт также не устанавливает цвет, фасон и ассортимент школьной формы. Его основное требование – одежда должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества.
Применение стандарта добровольно. Исполнять требования ГОСТ будут обязаны производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку.
Приобретая одежду по ГОСТу, можно быть уверенным в ее качестве и долговечности, отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.
По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, ГОСТ поможет родителям выбрать хорошую форму для детей, которую они будут носить по несколько часов в день.
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