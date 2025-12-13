news_header_top
Общество 13 декабря 2025 14:25

В России утвердили предел суммы технологического сбора

Величина нового технологического сбора на изделия, содержащие электронные компоненты, не будет превышать пяти тысяч рублей за одно изделие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Размеры технологического сбора устанавливаются правительством Российской Федерации в российских рублях в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу электронной компонентной базы… составляют не более 5 000 рублей», – написано в тексте соответствующего закона.

Напомним, что в конце ноября Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который вводит технологический сбор. В Минпромторге РФ сообщали, что эта мера была разработана для укрепления технологического суверенитета страны, поскольку деньги планируется направлять на программы господдержки электронных и радиоэлектронных отраслей. Сбор начнут взимать с 1 сентября 2026 года.

