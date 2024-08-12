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В России утвердили правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК
Управляющим компаниям запретили отказывать сотрудникам интернет-провайдеров в доступе в жилые дома для проведения сетей связи. Соответствующие правила утвердил глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Управляющие компании больше не смогут отказывать интернет-провайдерам в доступе в дома, что ограничивало право граждан на выбор поставщиков услуг связи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в единых правилах прописаны типовые техтребования к монтажу сетей в многоквартирных домах, а также действия управляющих компаний и провайдеров при причинении последними ущерба общему имуществу дома.
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