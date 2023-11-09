Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России утвердили правила определения малых технологических компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, где прописаны правила определения «малых технологических компаний». Как сообщили в пресс-службе Правительства России, подобные фирмы включат в специальный реестр и они смогут рассчитывать на адресные меры господдержки.
Первый критерий для определения — выручка до 4 млрд рублей и работа в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, сферу информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Для них предусмотрено более 90 видов экономической деятельности.
При этом по объему выручки малые технологические компании поделят на:
— стартапы с минимальной выручкой (не более млн рублей);
— стартапы (с выручкой больше млн рублей, но до 300 млн рублей);
— ранние компании (у которых выручка от 300 млн до 2 млрд рублей);
— зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд рублей выручки).
«Специальные центры экспертизы будут оценивать претендентов на получение статуса малых технологических компаний», — говорится в сообщении.
Также власти при определении статуса компании учтут уровень научно-технического потенциала и возможности технологической компании по созданию инновационных технологий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»