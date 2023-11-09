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Руc Тат
Экономика 9 ноября 2023 10:38

В России утвердили правила определения малых технологических компаний

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, где прописаны правила определения «малых технологических компаний». Как сообщили в пресс-службе Правительства России, подобные фирмы включат в специальный реестр и они смогут рассчитывать на адресные меры господдержки.

Первый критерий для определения выручка до 4 млрд рублей и работа в приоритетных отраслях, включая сельское хозяйство, сферу информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Для них предусмотрено более 90 видов экономической деятельности.

При этом по объему выручки малые технологические компании поделят на:

стартапы с минимальной выручкой (не более млн рублей);

стартапы (с выручкой больше млн рублей, но до 300 млн рублей);

ранние компании (у которых выручка от 300 млн до 2 млрд рублей);

зрелые компании (от 2 млрд до 4 млрд рублей выручки).

«Специальные центры экспертизы будут оценивать претендентов на получение статуса малых технологических компаний», говорится в сообщении.

Также власти при определении статуса компании учтут уровень научно-технического потенциала и возможности технологической компании по созданию инновационных технологий.

#компании #технологии #Михаил Мишустин #Правительство РФ
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