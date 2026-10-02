В России утвердили первый отраслевой стандарт партнерского финансирования

Комитет Ассоциации банков России в июле 2026 года утвердил первый отраслевой стандарт партнерского финансирования. Об этом на круглом столе в Казани сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Документ регулирует куплю-продажу товаров физическим и юридическим лицам на условиях рассрочки и отсрочки оплаты с взиманием вознаграждения. Стандарт базируется на требованиях AAOIFI. Это первый официальный стандарт в данной сфере, который задает единые правила для структурирования одной из наиболее востребованных разновидностей сделок – товарной рассрочки», – пояснила Минуллина.

Она добавила, что параллельно ведется работа над следующими стандартами.

«Уже готовится документ по инвестиционным партнерским инструментам, и до конца 2026 года планируется разработать стандарты по долевому финансированию и лизингу», – отметила глава АИР РТ.