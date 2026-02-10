В России утвердили первый ГОСТ на чак-чак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России утвержден первый национальный стандарт (ГОСТ) на приготовление традиционного десерта чак-чак. Об этом говорит опубликованный на сайте Росстандарта документ. Он устанавливает единые требования к рецептуре, внешнему виду и качеству популярного лакомства народов Поволжья и Центральной Азии.

Согласно новому стандарту, классический чак-чак должен иметь неровную поверхность, покрытую сиропом или медом, не подгорелую. Форма десерта должна быть в виде конуса, пирамиды, или полусферы, состоять из обжаренных в масле палочек из теста не более 1 сантиметра в диаметре. Цвет может быть от светло-желтого, золотистого до светло-коричневого. Для его приготовления необходимо использовать продукты только высшего сорта, а для пропитки – сироп из сахара и меда.

ГОСТ регламентирует не только состав, но также консистенцию, аромат, правила упаковки, хранения и транспортировки продукта. Документ допускает добавление украшений в виде орехов, сухофруктов или кунжута, но базовый рецепт должен оставаться неизменным.

Введение стандарта дает производителям и кулинарам четкий ориентир для создания эталонного десерта, а покупателям позволяет точно понимать, что должно находиться под названием «чак-чак» на упаковке.