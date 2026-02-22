В России утвердили перечень обследований для оценки репродуктивного здоровья

В России утвердили перечень обследований и медицинских вмешательств, необходимых для оценки репродуктивного здоровья граждан. Согласно правительственному документу, диспансеризация будет проходить в два этапа, сообщает РИА Новости.

На первом этапе женщины проходят осмотр у акушера‑гинеколога, пальпацию молочных желез, исследование шейки матки с забором материала, а также микроскопию влагалищных мазков. Для мужчин предусмотрен осмотр у уролога, а при его отсутствии – у врача-хирурга, прошедшего специальную подготовку.

Женщинам 21–49 лет раз в пять лет назначается анализ на выявление ДНК высокоонкогенных типов вируса папилломы человека. Он позволяет определить тип ВПЧ, оценить вирусную нагрузку и риск развития рака шейки матки. При положительном результате проводится жидкостная цитология.

Для женщин 18–29 лет также предусмотрены лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекций органов малого таза.

Второй этап диспансеризации назначается по итогам первого – при необходимости уточнения диагноза или проведения дополнительных исследований. Женщинам 30–49 лет выполняют лабораторные исследования мазков, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также повторный осмотр у гинеколога.

Мужчинам на втором этапе проводят спермограмму, микроскопию микрофлоры или лабораторные тесты на инфекции органов малого таза. Также предусмотрено УЗИ предстательной железы и органов мошонки и повторный прием у уролога.