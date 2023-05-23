В России утвердили основания для признания загранпаспортов недействительными

Утрата, изменение личных данных, истечение срока действия и ряд других оснований могут послужить признанию российского загранпаспорта недействительным. Соответствующий законопроект в заключительном чтении приняла Госдума, сообщает ТАСС.

Изменения внесут в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Помимо загранпаспортов они коснутся дипломатических и служебных документов.

Как полагают депутаты, таким образом удастся снизить коррупционные риски и возможность для злоупотребления со стороны должностных лиц.

Кроме указанных выше оснований, документ могут признать недействительным при смене пола, смерти владельца, непередаче на хранение документа от лиц, которым ограничен выезд из страны, прекращение гражданства. Также основанием станет оформление паспорта на утраченном либо похищенном бланке.