В России утвердили новый стандарт классификации торговых объектов с ПВЗ и постаматами

В России утвержден обновленный стандарт классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие современные форматы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

В организации сообщили, что ключевым нововведением стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. В документе даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов.

Согласно новому стандарту, все разнообразие торговых форматов распределено по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В документе зафиксированы характеристики крупных предприятий – гипермаркетов, супермаркетов (универсамов) и магазинов-складов.

Также подробно описаны параметры малых объектов, играющих важнейшую роль в обеспечении повседневного спроса населения. К ним отнесены минимаркеты, торговые павильоны и палатки, киоски, а также мобильные (нестационарные) торговые объекты, добавили в Роскачестве.

Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с активным ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.