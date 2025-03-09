В России утвердили новый профессиональный праздник — День архитектора.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, этот праздник будут отмечать в середине лета, а именно в первый понедельник июля. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Авторами данной инициативы стали Союз архитекторов России и Минстрой РФ. Позже их предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.

Как отметили в правительстве, День архитектора поможет повысить престиж данной профессии.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя данное решение, подчеркнул, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и росте привлекательности населенных пунктов для туристов и бизнеса. По его словам, сегодня перед страной стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Причем цель власти, как отметил Хуснуллин, не просто много строить, но делать все качественно и красиво.

Установление Дня архитектора – это признание особой значимости профессии в преобразовании российского городов и развитии страны в целом, добавил он.