В России утвердили новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Росстандарт утвердил обновленный межгосударственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки, который начнет действовать в России с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ принят совместно с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Новый регламент распространяется на подовый и формовый хлеб, выпускаемый как целиком, так и в нарезке. Стандартный вес изделия должен составлять более 0,5 кг, однако производителям разрешили выпускать буханки массой от 350 граммов по согласованию с заказчиком. Мякиш должен быть эластичным, хорошо пропеченным, а на корке не должно быть трещин шире 1 см.

Документ также устанавливает предельные показатели влажности и кислотности для разных сортов муки. Например, влажность формового хлеба высшего сорта ограничена 44%.

Рекомендованный срок годности неупакованного хлеба по новым правилам составляет 24 часа, а упакованного – до трех суток. При этом окончательный срок реализации теперь вправе устанавливать сам завод-изготовитель в зависимости от применяемых технологий и материалов упаковки.