В России утвердили индексы изменения размера платы за коммуналку до 2028 года

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В России утвердили индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы. Об этом передает РИА Новости.

В постановлении, которое подписали в Кабмине, указано, что ФАС будет контролировать соблюдение установленных показателей и будет выдавать предписания об устранении нарушений при их обнаружении.

Индексы являются одним из инструментов контроля за тарифными решениями региональных власте и нужны для защиты потребителей от необоснованных изменений за ЖКУ.