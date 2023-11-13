Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России утвердили индексы изменения размера платы за коммуналку до 2028 года
В России утвердили индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы. Об этом передает РИА Новости.
В постановлении, которое подписали в Кабмине, указано, что ФАС будет контролировать соблюдение установленных показателей и будет выдавать предписания об устранении нарушений при их обнаружении.
Индексы являются одним из инструментов контроля за тарифными решениями региональных власте и нужны для защиты потребителей от необоснованных изменений за ЖКУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»