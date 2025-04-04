В России утвердили единые принципы экспертизы школьных учебников

Правительство России утвердило единые принципы проведения экспертизы школьных учебников и учебных пособий, включаемых в федеральный перечень. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте постановления указывается, что утверждаются единые принципы экспертизы учебников и разработанных в комплекте с ними пособий, которые могут использоваться в образовательных организациях, реализующих аккредитованные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Также постановлением определены правила участия Российской академии наук (РАН) в процессе экспертизы, которую проводит Министерство просвещения РФ. Теперь академия будет задействована в оценке содержания и качества школьных учебников на официальной основе.

Минпросвещения обязано в течение трех месяцев привести свои нормативные документы в соответствие с новым постановлением.