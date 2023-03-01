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Происшествия 1 марта 2023 19:55

В России уточнили правила проезда перекрестков с круговым движением

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В России уточнили правила проезда перекрестков с круговым движением. Документ с соответствующими изменениями ПДД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, до того, как изменения вступили в силу, любой въезжавший на обозначенный знаком «Круговое движение» перекресток водитель должен был уступать дорогу тому, кто двигался по кругу независимо от того, что за знаки стоят перед въездом.

Теперь это правило применяется только в том случае, если въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги. Иными словами, если водитель въезжает на перекресток с круговым движением с главной дороги, приоритет будет у него.

#ПДД
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