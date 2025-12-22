В России уточнили Положение о порядке прохождения военной службы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий Положение о порядке прохождения военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь лица без гражданства получили право заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Ранее, в июле 2025 года, Президент подписал закон, закрепляющий это право.

Поправки затронули сразу несколько нормативных актов, включая законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих». Внесенные 22 декабря изменения коснулись Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом Президента от 16 сентября 1999 года.