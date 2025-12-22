news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 декабря 2025 21:16

В России уточнили Положение о порядке прохождения военной службы

Читайте нас в
Телеграм
В России уточнили Положение о порядке прохождения военной службы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий Положение о порядке прохождения военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь лица без гражданства получили право заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Ранее, в июле 2025 года, Президент подписал закон, закрепляющий это право.

Поправки затронули сразу несколько нормативных актов, включая законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих». Внесенные 22 декабря изменения коснулись Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного указом Президента от 16 сентября 1999 года.

#военная служба
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

Нурминский, Шарапжан и Салават: как «Татар җыры» вступил в новую эпоху татарской эстрады

21 декабря 2025
«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

21 декабря 2025