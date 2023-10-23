В России установят единое время запрета на шум дома

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Во всех регионах России планируют ввести единое время, в которое запрещено шуметь дома. Согласно обновленной версии законопроекта, часами тишины станет период с 23.00 до 7.00, сообщают «Известия».

В документе предусмотрено и время, в которое можно проводить шумные строительные работы: с 9.00 до 19.00 и только в будние дни. Кроме того, установлен обязательный перерыв с 13.00 до 15.00.

Также в проект внесен пункт о профилактике и выявлении нарушителей. Этим займутся уполномоченные по дому, которых выберут сами жильцы.

За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы. Так, за первое нарушение граждане должны заплатить от 500 рублей до 2 тыс., а за повторное — от 2 до 5 тыс. Для должностных лиц суммы составят от 5 до 10 тыс. и от 10 до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — 50–100 тыс. рублей. При повторном и систематических нарушениях юрлицам грозит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ожидается, что законопроект с доработками будет внесен в Госдуму сегодня, 23 октября.