В России установлены лимиты по займам для кредитных каникул

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обратиться для получения кредитных каникул.

По потребительским кредитам установлены лимиты в размере:

— 300 тыс. рублей для физлиц;

— 350 тыс. рублей для ИП;

— 100 тыс. рублей по кредитным картам;

— 700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

— 6 млн рублей для Москвы;

— 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;

— 3 млн рублей для остальных регионов России.

Согласно нововведению, теперь россияне могут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября текущего года, если их доход снизился на 30% по сравнению с заработком в прошлом году.

Льготный период обслуживания займа может быть получен от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, которые были выданы до 1 марта текущего года.

Отмечается, что данная мера была введена в качестве меры поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.