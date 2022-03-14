news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
14 марта 2022  14:53
Эльвира Зайнулина

В России установлены лимиты по займам для кредитных каникул

news_top_970_100

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обратиться для получения кредитных каникул.
По потребительским кредитам установлены лимиты в размере:
— 300 тыс. рублей для физлиц; 
— 350 тыс. рублей для ИП; 
— 100 тыс. рублей по кредитным картам; 
— 700 тыс. рублей по автокредитам. 
По ипотечным кредитам: 
— 6 млн рублей для Москвы; 
— 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока; 
— 3 млн рублей для остальных регионов России. 
Согласно нововведению, теперь россияне могут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября текущего года, если их доход снизился на 30% по сравнению с заработком в прошлом году. 
Льготный период обслуживания займа может быть получен от одного до шести месяцев. Кредитные каникулы распространяются на займы, которые были выданы до 1 марта текущего года. 
Отмечается, что данная мера была введена в качестве меры поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

#кредитные каникулы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное