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Политика 28 июня 2024 18:04

В России установлен новый профессиональный праздник

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1 декабря, в день рождения Николая Лобачевского, в России будут отмечать День математика. Приказ о введении нового профессионального праздника приняло Минпросвещения.

«Установить профессиональный праздник — День математика — и определить дату его празднования — 1 декабря», — указано в тексте.

Перед этим праздник считался неформальным и отмечался 1 апреля. По распоряжению Премьер-министра России Михаила Мишустина ему придали официальный статус и перенесли на другую дату.

#математика #праздник #минпросвещения
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