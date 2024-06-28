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В России установлен новый профессиональный праздник
1 декабря, в день рождения Николая Лобачевского, в России будут отмечать День математика. Приказ о введении нового профессионального праздника приняло Минпросвещения.
«Установить профессиональный праздник — День математика — и определить дату его празднования — 1 декабря», — указано в тексте.
Перед этим праздник считался неформальным и отмечался 1 апреля. По распоряжению Премьер-министра России Михаила Мишустина ему придали официальный статус и перенесли на другую дату.
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