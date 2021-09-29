В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от Covid-19

В России был зафиксирован новый максимум смертей за время пандемии коронавируса – 857 летальных исходов за сутки, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Больше всего пациентов умерли в Москве (65), Санкт-Петербурге (60) и Свердловской области (41).

Также было выявлено 22 430 новых случаев заражения в 85 регионах. Наибольший прирост заболеваемости наблюдается в Москве (3004), Санкт-Петербурге (1933), в Московской (1223), Самарской (590) и Воронежской (562) областях.

В России продолжается прививочная компания от коронавируса. Около 41,7 млн россиян прошли полную вакцинацию, 89,3 млн – привились первой дозой.