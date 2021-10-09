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Ру Тат
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9 октября 2021  15:01

В России установлен новый антирекорд смертности от коронавируса с начала эпидемии

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За минувшие сутки на территории РФ от коронавирусной инфекции скончалось 968 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии, следует из данных Оперативного штаба.

Больше всего смертей за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (70), Санкт-Петербурге (61) и в Московской области (5). 

Предыдущий рекорд в РФ был установлен 8 октября, когда в стране было зафиксировано 936 летальных исходов.

Общее число погибших с начала эпидемии коронавируса сейчас составляет 215 453. 

В России продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день от коронавируса привилось уже более 43 млн граждан.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян вакцинироваться от Covid-19. Глава государства подчеркивал важность процедуры и отмечал, что все российские препараты безопасны и надежны.

#Россия #Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус
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