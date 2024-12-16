В России установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

В России зафиксировано более 700 случаев неправомерного получения социальных пособий и материнского капитала на нерожденных детей, ущерб от таких схем составил не менее 1 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — уточнил он.

Курносенко привел пример успешной работы по обнаружению схем, связанных с хищениями материнского капитала. Участники схемы подавали заявления в МФЦ, выдавая себя свидетелями рождения детей вне стен роддомов. К своим заявлениям они прикладывали паспорта и рукописные заявления от предполагаемых рожениц, не предоставляя никаких документов, подтверждающих факт рождения.

«На основании этих документов МФЦ выдавало свидетельства о рождении. Чаще всего таким образом фиксировалось рождение двойни, чтобы увеличить суммы социальных выплат и материнского капитала», — добавил Курносенко.