В России ускорят процедуру получения справок пострадавшими от пожаров. Соответствующий закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

Новация закрепляет за МЧС России полномочия по предоставлению госуслуги по выдаче справки, подтверждающей факт возникновения пожара.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что такой шаг поможет пострадавшим быстрее получить страховые и другие положенные выплаты, сообщает ТАСС.

Документ также разграничивает сферы деятельности различных видов пожарной охраны.