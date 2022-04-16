news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
16 апреля 2022  19:07

В России ускорят процедуру получения справок пострадавшими от пожаров

news_top_970_100

В России ускорят процедуру получения справок пострадавшими от пожаров. Соответствующий закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации. 

Новация закрепляет за МЧС России полномочия по предоставлению госуслуги по выдаче справки, подтверждающей факт возникновения пожара.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что такой шаг поможет пострадавшим быстрее получить страховые и другие положенные выплаты, сообщает ТАСС.

Документ также разграничивает сферы деятельности различных видов пожарной охраны.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное