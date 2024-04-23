В России уровень предлагаемых зарплат вырос на 12,7% в марте 2024-го

Размер предлагаемых зарплат в России вырос. Так, в марте в размещенных объявлениях с вакансиями работодатели указывали заработную плату на 12,7% выше, чем в январе, пишут «Известия».

Согласно статистике ЦБ, в марте 2024-го медиана предлагаемой зарплаты составила около 64 тыс. рублей. Причем, в 50% размещенных объявлений доход указали меньше, а во второй половине — больше. Для сравнения: в первом квартале 2023 года показатель почти не менялся, рост составил примерно на 4%.

Главная причина роста зарплат — нехватка кадров, отмечают в ЦБ. При этом дефицит усилился в 2024 году.

Кадровый голод произошел из-за снижения количества мигрантов и демографическим «голодом» в стране, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Иными словами, работающих людей меньше, чем выходящих на пенсию.

Больше всего предлагаемые «зп» выросли в сфере транспорта (94 тыс.), строительстве (69 тыс.) и на производстве (до 80 тыс.), поделилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Отметим, что по результатам опроса Центробанка, выяснилось, что еще больше половины фирм планируют повышать зарплату до конца 2024-го.