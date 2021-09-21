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21 сентября 2021  15:16

В России уровень инфляции в 2021 году может достигнуть 5,8%

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Министерство экономического развития РФ допускает увеличение уровня инфляции в конце текущего года с 5%, прогнозируемых в июле, до 5,8%.  Об этом передает ТАСС.

«Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем ее на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем ее на уровне 4%», – сказал замглавы министерства Алексей Херсонцев. 

Херсонцев отметил также, что ведомство повысило первоначальный прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2021 году до 73,6 рубля.

«По курсу рубля фиксируем сейчас прогноз на уровне 73,6 рубля за доллар», – сообщил он.

#инфляция в России
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