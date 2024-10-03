В России упростили требования к здоровью волонтеров

В России определили единые требования к состоянию здоровья добровольца (волонтера) в зависимости от видов деятельности, которые он осуществляет. Данное постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, если раньше при посещении больниц, домов-интернатов и других учреждений волонтеры должны были собрать несколько справок о состоянии своего здоровья, то сейчас эти требования упростили.

«Теперь во всех учреждениях будут установлены единые условия для волонтера в зависимости от его деятельности. Требования будут минимальны и заранее известны, что позволит увеличить число волонтеров и расширить их возможности. При этом постановление позволит избежать необоснованных ограничений при допуске добровольцев в социальные учреждения», — цитирует Илюшникову пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Теперь для участия в концертных, творческих, образовательных мероприятиях, а также при оказании социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг от волонтеров требуется только отсутствие повышенной температуры тела, которую будут мерить перед началом работы.

Если же волонтер привлекается для содействия в медорганизациях при оказании медпомощи, то к требованиям относится отсутствие заболевания туберкулезом органов дыхания и повышенной температуры.

Если волонтеры оказывают содействие в защите населения и территорий от ЧС, обеспечении безопасности при пожарах и на водных объектах, но не участвуют непосредственно в ликвидации ЧС, требования к ним не предъявляются.