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В России упростили требования к здоровью волонтеров
В России определили единые требования к состоянию здоровья добровольца (волонтера) в зависимости от видов деятельности, которые он осуществляет. Данное постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам замминистра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, если раньше при посещении больниц, домов-интернатов и других учреждений волонтеры должны были собрать несколько справок о состоянии своего здоровья, то сейчас эти требования упростили.
«Теперь во всех учреждениях будут установлены единые условия для волонтера в зависимости от его деятельности. Требования будут минимальны и заранее известны, что позволит увеличить число волонтеров и расширить их возможности. При этом постановление позволит избежать необоснованных ограничений при допуске добровольцев в социальные учреждения», — цитирует Илюшникову пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Теперь для участия в концертных, творческих, образовательных мероприятиях, а также при оказании социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг от волонтеров требуется только отсутствие повышенной температуры тела, которую будут мерить перед началом работы.
Если же волонтер привлекается для содействия в медорганизациях при оказании медпомощи, то к требованиям относится отсутствие заболевания туберкулезом органов дыхания и повышенной температуры.
Если волонтеры оказывают содействие в защите населения и территорий от ЧС, обеспечении безопасности при пожарах и на водных объектах, но не участвуют непосредственно в ликвидации ЧС, требования к ним не предъявляются.
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