В России упростили снятие с кадастрового учета уже несуществующих объектов

Росреестр облегчил процесс снятия с кадастрового учета объектов, прекративших свое существование, сообщает РИА Новости.

Минюст зарегистрировал приказ Росреестра, который направлен на устранение административных барьеров в процессе снятия с кадастрового учета объектов капитального строительства, которые на сегодняшний день уже не существуют.

«В настоящее время правообладатели часто сталкиваются с проблемой отсутствия документов, на основании которых осуществляется снос зданий или сооружений, и документов, подтверждающих завершение такого сноса. Это связано с тем, что объекты могли прекратить существование задолго до подготовки акта обследования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этой причине граждане нередко получали приостановления кадастрового учета и в связи с этим актуальные сведения о прекращении существования объекта не могли быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Новый приказ содержит перечень документов в акте обследования, которые будут предоставляться в орган регистрации прав исключительно при их наличии. Если таких документов нет, то акт обследования будет составляться без них.

«Это упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации сведений ЕГРН», — обратили внимание в Росреестре.