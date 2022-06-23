В России упростили регистрацию лекарств и кормовых добавок для животных. Новый порядок регистрации добавок будет действовать с 1 июля, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

«Новый порядок регистрации добавок предполагает сокращение срока проведения госрегистрации с 45 до 35 дней. Изменения в уже зарегистрированную продукцию будут вноситься в уведомительном порядке. Послабления будут действовать до 1 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, изменения коснутся и лекарственных препаратов для ветеринарии. В частности, в список лекарств для регистрации в ускоренном порядке войдут оригинальные российские препараты, которые заменят импортные аналоги. Процедура регистрации для них займет не более 60 рабочих дней. Перечень документов для регистрации лекарств сократится.

Более того, до 1 сентября 2023 года для испытательных лабораторий будет действовать ускоренный порядок аккредитации. Процедура займет не более 30 дней вместо 61.

Как пояснили в Правительстве РФ, эти решения снизят административную нагрузку на отрасль и позволят быстрее выводить продукцию на рынок.