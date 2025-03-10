В России упростили процедуру постановки на учет иностранца по месту пребывания

На портале Госуслуг появилась функция постановки на учёт иностранца по месту пребывания у гражданина России.

Как сообщает ГУВМ МВД России, теперь иностранец сам может направить электронное уведомление о месте пребывания в территориальный орган министерства внутренних дел страны.

«От собственника жилья требуется лишь согласовать в личном кабинете на портале Госуслуг направленное иностранцем уведомление и таким образом подтвердить факт его проживания на своей жилплощади», - уточняется в сообщении.

После согласования уведомление автоматически направят в информационные системы МВД России, а пользователи сервиса смогут отслеживать статус оказания услуги.

Сотрудники органов внутренних дел проверят корректность сведений и примут решение о постановке иностранца на учет по месту пребывания.

Как отметили в управлении, такая мера упростит процедуру постановки на миграционный учет для граждан, а также сократит время на обработку поступившей информации для сотрудников полиции.