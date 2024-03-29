news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 29 марта 2024 10:34

В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Скопировать ссылку

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому упрощается порядок получения статуса ветерана боевых действий.

Как сообщает пресс-служба органа власти, упрощенная система затронет участников спецоперации, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом.

Так, согласно сообщению, чтобы получить статус и удостоверение ветерана боевых действий, теперь не нужно будет предоставлять копию контракта. Напомним, ранее эта бумажка была обязательным основанием. Как следствие, для получения статуса ветерана достаточно показать документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии, а также документы о награждении государственной или ведомственной наградой.

#ветераны боевых действий #документы #постановление #кабмин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2