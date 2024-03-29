В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому упрощается порядок получения статуса ветерана боевых действий.

Как сообщает пресс-служба органа власти, упрощенная система затронет участников спецоперации, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооружённые силы, или не смогли оформить их должным образом.

Так, согласно сообщению, чтобы получить статус и удостоверение ветерана боевых действий, теперь не нужно будет предоставлять копию контракта. Напомним, ранее эта бумажка была обязательным основанием. Как следствие, для получения статуса ветерана достаточно показать документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии, а также документы о награждении государственной или ведомственной наградой.