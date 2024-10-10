В России упростили порядок получения справки об участии в СВО

Правительство России упростило процедуру получения справки об участии в СВО. С 1 ноября ее можно будет получить через портал Госуслуг. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.



Справка необходима для получения мер социальной поддержки от региональных властей.



Раньше справка не имела единого образца и ее было сложно получить как самими бойцами, так и их родственниками.