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Ру Тат
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Общество
23 ноября 2022  16:25

В России упростили порядок использования маткапитала на образование

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Государственная Дума приняла закон, упрощающий процедуру оплаты образования детей из средств материнского капитала. 

«Родителям не нужно предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг —  направлять средства на оплату можно в режиме онлайн без лишних справок. Родителям достаточно будет подать заявление о направлении средств маткапитала на оплату образования детей», — пояснили в Минтруде России.

Согласно документу, необходимые для принятия решения по заявлению о распоряжении средствами маткапитала на оплату образования сведения могут быть запрошены территориальными органами ПФР в организации, осуществляющей предоставление платных образовательных услуг и заключившей с ПФР соответствующее соглашение.

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