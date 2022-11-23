В России упростили порядок использования маткапитала на образование

Государственная Дума приняла закон, упрощающий процедуру оплаты образования детей из средств материнского капитала.

«Родителям не нужно предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг — направлять средства на оплату можно в режиме онлайн без лишних справок. Родителям достаточно будет подать заявление о направлении средств маткапитала на оплату образования детей», — пояснили в Минтруде России.

Согласно документу, необходимые для принятия решения по заявлению о распоряжении средствами маткапитала на оплату образования сведения могут быть запрошены территориальными органами ПФР в организации, осуществляющей предоставление платных образовательных услуг и заключившей с ПФР соответствующее соглашение.