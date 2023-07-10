В России упростили получение ВНЖ для иностранных специалистов и контрактников

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам, заключившим с Вооруженными силами РФ контракт во время СВО, получить вид на жительство в упрощенном порядке, а высококвалифицированным иностранным специалистам – оформить бессрочный вид на жительство, передает ТАСС.

Закон расширил перечень лиц, которым ВНЖ выдается без получения разрешения на временное проживание. Ввиду имеются иностранцы, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС России или воинских формированиях на срок один год, и членах их семей. Норма, как следует из документа, будет применяться и в случае гибели военного. Членами семьи военнослужащих при этом признаются супруги, дети и родители.

Кроме того, закон устанавливает, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему в России не менее двух лет в этом качестве, и членам его семьи при условии, что все они уже проживают в стране по полученному виду на жительство.

Помимо этого уточняется порядок получения специалистами разрешений на работу. По новым нормам, такое разрешение выдается на срок действия заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не более чем на три года. При этом возможно неоднократное продление указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления.