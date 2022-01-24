В России упрощены правила закупки лекарств для тяжелобольных детей

Правительство России упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, что позволит фонду «Круг добра» быстрее предоставлять пациентам необходимые препараты. Об этом сообщает телеграм-канал Кабмина.

«Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или когда ее нужно начать как можно скорее», — сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Препараты смогут закупить сразу же после регистрации в России — до поступления на рынок. Новация касается и самого дорогого в мире лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсмы». В декабре завершились процедуры, необходимые для официального применения препарата в России.

Фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 года указом Президента РФ Владимира Путина для помощи тяжелобольным детям со всей страны. Финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. В 2022 году на помощь серьезно больным детям в федеральном бюджете предусмотрено почти 80 млрд рублей.