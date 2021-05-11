В России упрощена процедура предоставления пособий и льгот

С 11 мая льготы и пособия могут назначаться и предоставляться в беззаявительном порядке. Соответствующий закон вступает в силу сегодня, сообщает «Парламентская газета»

По документу для этого будут применяться данные Единой государственной информационной системы соцобеспечения. Ранее службы и ведомства субъектов РФ не могли предоставлять меры поддержки, используя сведения из ЕГИССО. Сбор информации проводился вручную, либо граждане самостоятельно предоставляли необходимые документы.

Благодаря системе все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме. Для этого не понадобится участие граждан и бумажные запросы.