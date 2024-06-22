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Политика 22 июня 2024 16:48

В России упрощена блокировка сайтов-«зеркал»

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В России упрощен порядок блокировки сайтов-«зеркал», то есть копий уже заблокированных страниц. Полномочия по признанию сайтов таковыми были переданы от Минцифры Роскомнадзору — соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее, как отмечали авторы документа, ограничить доступ к таким сайтам было «затруднительно». Сначала данные о «зеркале» передавались Минцифры, в течение суток рассматривалось и выносилось решение о том, что сайт дублирует уже заблокированный. Затем сведения доносились до владельца страницы и Роскомнадзора. И уже после этого последний связывался с провайдером и добивался блокировки «зеркала».

После принятия закона Роскомнадзор сможет самостоятельно признавать сайты «зеркалами».

#роскомнадзор #блокировка сайтов
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