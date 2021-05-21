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Ру Тат
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21 мая 2021  08:44

В России упрощен порядок получения вычета из НДФЛ

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В России заработала упрощенная система вычета из налога на доход физических лиц (НДФЛ) по расходам на приобретение жилья, земельного участка и по индивидуальным инвестиционным счетам. С 21 мая граждане смогут получить его через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, не собирая документы и не заполняя декларации.

Для получения вычета необходимо заполнить заявление налогоплательщика на сайте ФНС. С введением упрощенного порядка время проверки данных уменьшится с трех месяцев до одного, а средства будут возвращены в срок до 15 дней, а не за 30, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Действовавший ранее режим предполагал подачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Расчет осуществлялся по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Помимо этого, упрощенный формат сократит сроки проверки предоставленных документов — вместо четырех она будет длиться полтора месяца. За процессом можно будет следить через личный кабинет на сайте ФНС.

Проверка декларации будет вестись с помощью автоматизированной информационной системы, поэтому налогоплательщику не нужно ее заполнять.

Закон об упрощении системы выдачи налогового вычета подписал в апреле Президент России Владимир Путин.

#упрощение процедуры #налоговый вычет
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