В России упрощен механизм покупок в иностранных интернет-магазинах

Россияне смогут совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации, если сумма не превышает 15 тыс. рублей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Прежде покупать товары в пределах указанной суммы, не проходя идентификацию, клиенты из России могли только на онлайн-площадках, зарегистрированных на территории страны. Таким образом этот механизм теперь распространен и на иностранные онлайн-магазины.