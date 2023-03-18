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В России упрощен механизм покупок в иностранных интернет-магазинах
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Россияне смогут совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах без прохождения идентификации, если сумма не превышает 15 тыс. рублей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.
Прежде покупать товары в пределах указанной суммы, не проходя идентификацию, клиенты из России могли только на онлайн-площадках, зарегистрированных на территории страны. Таким образом этот механизм теперь распространен и на иностранные онлайн-магазины.
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