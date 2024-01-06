В России умер кот, который из-за своего лишнего веса лишил хозяина бонусных миль

Во Владивостоке умер кот по имени Виктор, пишет РИА Новости. На всю страну животное прославилось после инцидента в аэропорту.

Все случилось в ноябре 2019 года. В один из дней житель Владивостока Михаил Галин летел домой из Риги вместе со своим котом Виктором. Во время пересадки в Москве сотрудники «Аэрофлота» запретили пускать питомца на борт воздушного корабля. Причина — лишний вес животного: кот весил 10 кг, а лимит для перевозки был 8 кг. В авиакомпании предложили поместить «упитанную зверушку» в багажный отсек, но хозяин отказался.

Более того, Галин решил обхитрить сотрудников. Он попросил у знакомых похожего кота и прошел с ним регистрацию. Когда его хитрость раскрыли, то лишили мужчину всех бонусных миль. Эта история впоследствии облетела всю страну, прославив и кота, и его хозяина.

«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — писал Галин в день смерти своего питомца, которого не стало 5 января.